Dyson V10 : cette méga promo French Days se termine ce soir

Le Dyson V10 a tout de l'aspirateur sans-fil idéal, à commencer pour 3 modes d'aspiration pour s'adapter au mieux à vos besoins du moment ! En effet, d'un mode plus doux offrant jusqu'à 60 minutes d'autonomie à un mode plus puissant idéal pour venir à bout de tous les types de poussières, y compris les poils d'animaux pris dans un tapis, vous êtes à la bonne adresse.

Plus encore, ce pack Dyson comprend un adaptateur spécifique pour les meubles bas. Préservez ainsi votre dos et allez chercher les poussières les mieux cachées pour un ménage des plus précis, sachant qu'en plus, le bras principal peut d'ores et déjà s'incliner jusqu'à 90° pour s'adapter au mieux à votre lieu de vie.