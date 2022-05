Le PC gamer Lenovo Legion 5 et sa RTX 3070 en chute libre pour les French Days

Passons en revue les qualités du PC portable gamer Lenovo Legion 5. Il est tout d'abord doté d'un écran IPS Full HD de 15" avec un traitement mat et antireflet. Il mesure 362 x 260 x 25,8 mm pour 2,4 kg avec une batterie offrant une autonomie de 9h environ.

Pour faire tourner tous vos jeux et programmes, il est doté d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 8 coeurs pour une fréquence de 4.45 GHz. Ce dernier est accompagné d'une puce graphique AMD Radeon Graphics qui va vite céder sa place à la carte NVIDIA GeForce RTX 3070 et ses 8 Go de RAM dédiés.

Comptez sur 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go qui n'attend qu'un OS pour fonctionner et vous avez là un des meilleurs PC portables gamer du moment pour vous faire plaisir.