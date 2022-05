French Days : l'Asus Vivobook 15,6" plus abordable que jamais

Avec l'Asus Vivobook vous allez pouvoir vous faire plaisir sur tous les domaines. Vos yeux seront flattés par le bel écran de 15,6" avec son traitement antireflet affichant de la Full HD. Et vos oreilles également grâce aux deux haut-parleurs Sonic Master.

Côté technique le processeur est un Intel Core i5-1035G1 Ice Lake 1.0 GHz avec 2 cœurs accompagné d'une puce graphique Intel UHD 620. Le tout tourne avec 8 Go de RAM divisés en deux barrettes de 4 Go dont l'une des deux est soudée.

Le stockage se fait sur un SSD M.2 de 512 Go où est installé l'OS. Et vous allez pouvoir brancher nombre de périphériques externes grâce aux deux ports USB 2.0, un port USB 3.0, un USB 3.1 Type-C (Gen1), une prise HDMI 1.4 et un lecteur de carte microSD.