Pour les French Days, ce clavier gaming chute à moins de 20€

Avec le KM-G12 vous avez un clavier taillé pour les joueurs de tous bords. En effet il ne s'embarrasse pas de fioritures et les touches composent l'intégralité de la surface du clavier. Il y a de l'anti-ghosting sur les 104 touches, ainsi vous ne risquez pas de manquer un mouvement ou une action. Chaque pression est prise en compte dans l'ordre où vous l'avez faite.

Le clavier est équipé de switch bleus avec un clic tactile audible. La précourse est de 1,9mm et la course totale est de 4mm. Il faut 50 cN pour activer la touche, ce qui convient à la majorité des jeux. Et n'oubliez pas de télécharger le logiciel G-AIM qui va vous permettre de régler le rétro-éclairage mais également de programmer les touches macros. Ainsi votre clavier deviendra une véritable arme en jeu !