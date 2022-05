Ce logiciel de nettoyage pour Mac est à un prix exceptionnel pour les French Days

Washing Machine X9 est le compagnon idéal de celle et ceux qui ont envie d'optimiser leur Mac. Tout d'abord car Intego s'est fait une expertise dans ces appareils depuis maintenant 17 ans, autant dire que la firme en connait un rayon sur les ordinateur de la Pomme. Et grâce à cette solution, profitez-en pour supprimer, sans difficulté, tous les fichiers se trouvant en doublon sur votre appareil. Non seulement ils sont inutiles, mais en plus ils permettent de gagner en place comme en rapidité.

Plus encore, ce sont les fichiers indésirables qui n'auront plus lieu d'être grâce à Washing Machine X9. Intego a mis au point sa suite pour les traquer et les supprimer, là encore dans un souci de gain de performance. Et grâce au Dock Intego, rangez sans souci les fichiers de votre Mac, en mettant en avant les menus et applications les plus souvent utilisés par exemple, de manière à gagner en clarté comme en efficacité.