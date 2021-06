5 meilleures promo high-tech avant la fin des French Days sur Cdiscount

Nous poursuivons avec un smartphone, et pas n'importe lequel : le Oppo A72. Il dispose d'un écran de 6.5" (2400 x 1080 pixels) avec des bordures ultra fine de seulement 1,73mm.

Le téléphone est équipé d'un processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 665 et d'un iGPU Adreno 610, le tout accompagné de 4 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh. Il n'aura donc aucun mal a accomplir de nombreuses tâches en toute fluidité et son endurance n'est pas en reste non plus.

Il n'est pas cher de bas mais à seulement 169€ à l'occasion des French Days le smartphone présente un excellent rapport qualité/prix. Notez que Cdiscount vous offre en plus 3 mois d'abonnement Spotify Premium (vous recevrez un code par mail après l'achat).