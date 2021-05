French Days : le clavier gamer Corsair K55 vraiment pas cher chez Fnac

Le K55 RGB a tout compris, et cela se voit d'abord dans sa conception. Bien sûr, son style rétro-éclairé épate et donne un certain style à celui qui l'utilise. Mais outre les fioritures, ce clavier gaming est conçu pour être le plus confortable possible.

Il dispose donc d'un repose-poignet amovible. Une fois en place, celui-ci garantit un plus grand confort particulièrement utile lors des sessions longues. Pour les joueurs nomades, on pourra à l'inverse retirer ce repose-poignet, rendant le K55 RGB plus facile à transporter dans un sac.

Soulignons aussi le caractère discret et silencieux des touches, qui ne gêneront donc en rien l'expérience du joueur et lui permettront de se concentrer pleinement sur l'action.