French Days : ce pack Xbox Series S profite de 50€ de réduction chez Cdiscount

Nous devons cette promotion au site bordelais Cdiscount. Passons rapidement sur les modalités avec la livraison assurée gratuitement à votre domicile ou en point retrait. Un paiement en quatre fois, soit 89,61€ au moment de l'achat puis 89,58€ par échéance, est accessible. Avec Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an), des avantages seront à votre portée comme la livraison express toute l'année. La garantie est valable pendant deux ans.

Ce pack renferme donc une console Xbox Series S avec son SSD de 512 Go. Il s'agit de la machine nouvelle génération la plus abordable de Microsoft. Elle est donc dépourvue d'un lecteur Blu-ray et vous devrez impérativement télécharger vos jeux avant de lancer une partie. Elle embarque tout de même les plus grandes fonctionnalités next-gen comme une fluidité à 120fps sur différents titres, le Ray Tracing, les chargements rapides grâce aux performances du SSD et le Quick Resume.

Il s'agit aussi d'une Xbox au design très compact. Elle pourra donc venir se loger dans n'importe quel meuble sans jamais gêner. Une manette blanche est incluse.