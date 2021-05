L'aspirateur Dyson V8 Motorhead à prix vraiment cassé à l'occasion des French Days

Oubliez toutes les contraintes liées à votre ancien aspirateur et reprenez goût au ménage avec l’aspirateur balai de Dyson. Il va vous suivre dans vos mouvements en toute simplicité. Il n’y a pas de fil à brancher pour s’en servir, il fonctionne sur batterie avec une autonomie de 40 minutes.

Il dispose de deux modes de puissance suivant le type de revêtement de sol que vous nettoyez. Le plus puissant sera particulièrement adapté aux moquettes et tapis. Et pour s’adapter à votre environnement, il est livré avec un kit d’accessoires vous permettant d’aspirer les surfaces en hauteur tout en pivotant pour vous faciliter le travail.

Il sera votre allié pour nettoyer les zones difficiles, mais aussi pour aspirer vos matelas grâce à sa brosse spéciale.