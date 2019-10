🔥 French Days : TV LED Philips 43PUS7354 à 477€

Une télé UHD abordable

Une ambiance lumineuse

Nous sommes une fois de plus chez Rakuten pour ce bon plans dans le cadre des French Days (qui s'achèveront ce mardi 1er octobre). Après votre achat, une remise de 23,85€ sera utilisable sur votre prochaine commande. Pour en profiter, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement au Club Rakuten. La livraison à domicile est offerte et comptez un délai maximum de 5 jours ouvrables pour recevoir le colis chez vous. À présent, passons aux principales caractéristiques de ce modèle au tarif très compétitif.Ce téléviseur LED Philips possède un écran avec une diagonale de 43 pouces (soit environ 109 centimètres) et une définition en 4K UHD, compatible avec la technologie HDR. D'autres fonctionnalités sont de la partie comme le 1700 Picture Performance Index qui permet d'améliorer le mouvement de l'image afin de la rendre plus nette. Notez également qu'il s'agit d'une Smart TV que vous pouvez connecter à internet en filaire ou via le WiFi. Des applications comme YouTube, Netflix ou encore Google Play Music sont directement accessibles depuis l'interface. Vous aurez largement de quoi vous divertir.Poursuivons notre petit tour du propriétaire puisque deux haut-parleurs de 10 Watts chacun sont inclus avec ce modèle. Le lecteur de stockage interne pourra accueillir jusqu'à 16 Go de données. Pour ce qui est de la connectique, quatre ports HDMI seront à votre disposition ainsi qu'une sortie audio numérique (optique) et deux ports USB. Enfin, puisque nous sommes face à un téléviseur Philips, il embarque forcément la technologie Ambilight trois côtés. Les LED intelligentes diffuseront de la lumière autour de la télé et les couleurs changeront en temps réel selon le programme que vous regardez.La télé Philips 4K 43PUS7354 est un très bon exemplaire. En plus d'offrir une bonne qualité d'image, elle vous permettra de naviguer à travers de nombreuses applications. Ajoutez à cela l'Ambilight pour bénéficier d'une expérience immersive. Comme toujours durant ces French Days, le rapport qualité / prix est absolument excellent !