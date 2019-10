🔥 French Days : BEATS Solo 3 à 166,81€ au lieu de 369,99€

Nouvelle promotion French Days sur CDiscount

40 heures d'autonomie pour le BEATS Solo 3

C'est une nouvelle offre spéciale French Days que nous avons le plaisir de vous faire découvrir, chez Cdiscount. La plateforme propose actuellement le casque sans fil BEATS Solo 3 en promotion, à moins 45%. Ainsi, avec cette remise de 203€, le casque Bluetooth passe de 369,99€à 166,81€.Comme souvent sur Cdiscount, les frais de port sont offerts avec la commande. Toutefois, il faudra compter 3 à 5 semaines de livraison depuis la Chine. La plateforme propose également le paiement en quatre mensualités d'une quarantaine d'euros, pour un montant total de 170,80€.Le casque audio sans fil BEATS Solo 3 est un bel objet, plutôt agréable à porter pour ceux qui aiment écouter de la musique en balade. Il est d'ailleurs doté de la suppression active du bruit, pour isoler des bruits extérieurs. Et le risque de manquer de batterie est faible : elle peut tenir plus de 40 heures !Toutefois, en cas d'urgence, la charge rapide est disponible : il suffit de brancher le casque 5 minutes pour récupérer près de 2 heures d'autonomie. Le casque BEATS Solo 3 offre une bonne qualité de son avec des commandes instinctives, pratiques et réactives pour modifier le volume et contrôler les morceaux qui passent.Avec cette réduction de 45%, le casque Bluetooth BEATS Solo 3 est une excellente affaire. De plus, il est compatible avec iOS, Android, MAC et PC donc vous pouvez le commander les yeux fermés !