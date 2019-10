🔥 French Days : smartphone Asus ROG PHONE II 128 Go à 499,99€ au lieu de 899€

Une promo explosive et puissante !

La puissance et l'intelligence

Nous sommes chez Rakuten pour ce bon plan extrêmement avantageux. Les adhérents au Club Rakuten (inscription gratuite à cette adresse ) auront droit à un bon d'achat de 39,91€ une fois la commande passée. Cette somme sera utilisable sur le prochain panier sur ce même site. Sachez aussi que la livraison à domicile en recommandé est gratuite. Cependant, puisque le smartphone vient d'un vendeur chinois (très bien noté au passage), vous devrez patienter entre 10 et 15 jours avant de recevoir l'exemplaire chez vous. Enfin, la garantie est valable pendant un. Maintenant, évoquons les caractéristiques survitaminées de ce téléphone.L'Asus ROG Phone II est un smartphone imaginé pour les joueurs. Ainsi, sa configuration est extrêmement solide. Ce modèle embarque un écran Amoled 6.59 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus, de 12 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Autant dire tout de suite que les performances sont au rendez-vous et qu'aucun ralentissement ne viendra entacher votre expérience. De plus, grâce à la version améliorée de la puce Adreno 640, tous les jeux tourneront facilement avec les graphismes au maximum. Vous aurez entre vos mains un mobile conçu pour le gaming.Ce n'est pas tout puisque le ROG Phone II se permet aussi d'assurer au niveau de la partie photo. Il possède un capteur arrière de 48 mégapixels afin de capturer des vidéos en 4K. En frontal, un autre capteur 24 mégapixels vous permettra de réaliser des selfies de qualité. Avec un tel modèle, il faut également s'assurer que la batterie puisse tenir le choc. Cela tombe plutôt bien puisqu'elle affiche une capacité de 6000 mAh pour une autonomie moyenne d'environ deux journées. Enfin, notons aussi un design très original vraiment sympathique.Pour conclure, rappelons bien que cet Asus ROG Phone II s'adresse aux utilisateurs qui veulent jouer fréquemment sur leur mobile. Ses performances sont absolument impressionnantes, son autonomie largement à la hauteur, son design plutôt osé (mais réussi) et la partie photo assure le job. Un bien bel appareil avec un rapport qualité / prix tout bonnement excellent durant ces French Days !