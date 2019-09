🔥 French Days : Panasonic Lumix DMC-G7 + 14-140 mm ASPH + Carte Mémoire SDHC 16 Go + Fourre-tout à 549.99€ au lieu de 699.99€

150 euros de remise immédiate pour ce pack photo !

Fonctions Photo & Vidéo 4K

Vous avez donc jusqu'à ce mardi 1er octobre 2019 à 7 heures précises pour vous procurer le Panasonic Lumix DMC-G7 avec un objectif 14-140 mm ASPH, une carte mémoire SDHC de 16 Go et un fourre-tout. Pour ces Jours à la française, le pack photo est à 549,99 euros au lieu de 699,99 euros ; soit 150 euros de remise immédiate.L'enseigne propose trois modes de livraison gratuite pour le produit, à savoir : la livraison à domicile, le retrait en magasin ou le retrait en point relais.Equipé d'un écran LCD de 3 pouces et d'un viseur OLED 2 360 K points, le Lumix DMC-G7 de chez Panasonic est doté d'un capteur CMOS 4/3 de 16 millions de pixels et couplé avec sa grande sensibilité allant de 100 à 25 600 ISO. Cela vous permettra d'immortaliser chaque détail de votre photo et de capturer vos instants préférés à la perfection grâce à son filtre des couleurs primaires.L'appareil dispose notamment de deux modes : le mode rafale (jusqu'à 10 images par seconde) et le mode panorama (qui vous permet de capturer vos paysages en longueur à 360 degrés).Enfin, filmez vos instants favoris en 4K avec un son stéréo ! Le GF7 est doté de la capacité à filmer en UHD ! Visionnez vos photos et vidéos sur un grand plus grand grâce au port microHDMI intégré. Il vous suffira de le connecter au port HDMI de votre téléviseur.