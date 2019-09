🔥 French Days Amazon :4 aspirateurs robots en promo iRobot, Neato, Ziglint, Diggro

French Days : les meilleurs offres aspirateurs robots Amazon

French Days : 4 aspirateurs robots à prix cassés

On poursuit nos sélections spéciales French Days avec un appareil qui est de plus en plus présent chez nous : un aspirateur robot. Nous allons donc parcourir les gammes de Neato, iRobot, Ziglint et Diggro, le tout sur Amazon pour vous proposer les 4 meilleures offres qu'on a pu trouver. Si l'achat d'un aspirateur robot vos intéresse lisez bien jusqu'au bout.A l'instar de notre dernière sélection sur les SSD, toutes les offres qui vont suivre sont disponibles sur Amazon. Cela signifie que vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré gratuitement avec un abonnement Prime. Si vous n'en disposez pas encore, Amazon vous offre 1 mois gratuit et sans engagement à cette adresse Tous ces produits sont expédiés par Amazon mais deux d'entre eux sont vendus par des vendeurs tiers, nous vous invitons donc à être attentif aux modalités de ces offres. Comme tous les produits Amazon, vous pouvez également payer en 4 fois sans frais à partir de 75€ par carte bancaire, et Amazon vous propose une garantie facultative de 2 ans moyennant quelques euros.Cette sélection commence sur les chapeaux de roues avec le premier de ces 4 aspirateurs robots qui est le classique Neato D7 connected, un modèle que nous avons testé en profondeur chez Clubic, retrouvez ce test ici . Ce modèle, compatible avec Alexa, possède la technologie LaserSmart pour analyser son environnement et enregistrer des cartes virtuelles de votre intérieur.Il est possible de programmer des zones à plus nettoyer ou au contraire à éviter grâce à des murs virtuels. L'aspirateur est intelligent, quand il arrive à court de batterie il retourne comme un grand à sa station de recherche. D'un valeur originale de 899€, il est en vente en ce moment à 608,19€.Pour notre second produit, on reste dans les marques bien connues avec iRobot et son très célèbre Roomba. Pour être précis il s'agit ici du Roomba 671, au prix de 249€ au lieu de 349€. Ce modèle procède à un nettoyage en profondeur avec 3 phases distinctes, et s'adapte en hauteur pour être toujours efficace sur tout type de sols. ll lui faudra 2 heures de charge pour 30 minutes de fonctionnement et il retournera automatiquement à sa station de recharge quand il arrive à court de batterie.L'avant dernier produit de cette petite sélection d'aspirateurs robots est le Ziglint Z5. Il peut se contrôler via l'application, une télécommande et même la commande vocale via Google Home et Alexa. Avec une aspiration de 1800 Pa il nettoiera tous vos sols sans difficulté, tout en étant silencieux. Avec son autonomie de 2 heures, il est capable de couvrir jusqu'à 400 m² en une seule passe. L'appareil propose également 4 modes de nettoyage pour s'adapter à tous les types les tâches que vous lui confierez. A 144€ au lieu de 169,99€, il s'agit d'un aspirateur avec un très bon rapport qualité prix..Notre dernier produit est donc le Diggro D600, à un prix beaucoup plus modeste que les précédents modèles puisqu'il est disponible à 80€ au lieu de 170€. Il possède également 4 modes de nettoyage et une puissance d'aspiration de 1600 Pa. Il possède jusqu'à 2 heures d'autonomie pour un temps de recharge entre 4 et 6 heures. Il peut escalader des obstacles de 15 mm et des pentes de 15 degrés, et il s'adapte également aux différents types de sols pour être le plus polyvalent et complet possible. Il est livré avec la fameuse télécommande, 1 adaptateur, 2 brosses latérales, 1 brosse de nettoyage, 1 manuel ainsi que la station de recharge.Voici donc pour notre sélection French Days spéciale aspirateurs robots sur Amazon, alors si vous souhaitez en acquérir un c'est le moment car les French Days ne sont pas éternels.