🔥 French Days : Nintendo Switch à 259,99€ au lieu de 319€

Nintendo Switch : la meilleure console portable du moment

Du jeu pour tous

C'est Rakuten qui s'est occupé de la mise en ligne de cette réduction très généreuse. Avant de commencer, nous vous suggérons d'adhérer tout de suite au Club Rakuten . En faisant cela, un bon d'achat de 39€ vous sera offert suite à l'obtention de cette Switch. Vous pourrez l'utiliser sur votre prochaine commande via ce site. Rassurez-vous, l'inscription à ce programme est gratuite. Autre élément gratuit, la livraison à domicile. Cependant, vous allez devoir patienter entre 8 et 12 jours ouvrés une fois la commande passée. De son côté, la garantie est valable pendant deux ans.Le bon plan pour ces French Days concerne le pack Nintendo Switch classique. En plus de la console, vous y trouverez les deux manettes Joy-Con, la station pour relier la machine à votre téléviseur, un câble HDMI, des dragonnes et un adaptateur secteur. Bref, tout le nécessaire pour que vous puissiez jouer rapidement dans votre salon ou bien à l'extérieur. En effet, la Switch est une console hybride. Vous aurez donc la possibilité de jouer aux meilleurs titres de la machine comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate ou même Super Mario Odyssey durant vos déplacements.Hélas, ce pack ne contient pas de jeux. Fort heureusement, la boutique en ligne de Nintendo viendra vous divertir. Vous pourrez y télécharger gratuitement des démos ou encore des free-to-play comme Fortnite. En plus de toutes les nouveautés, la console accueille aussi des jeux NES et Super NES. Pour y accéder, vous devrez être abonné au Nintendo Switch Online pour une vingtaine d'euros par an. Cela vous permettra aussi de jouer en ligne et de bénéficier de réductions exclusives.La Nintendo Switch est la console incontournable du moment. À la fois pensée pour toute la famille comme pour les joueurs les plus exigeants, la machine du constructeur japonais a tout pour plaire. Vous pourrez jouer partout ou bien avec des amis dans votre salon. La Switch a un bel avenir devant elle et des jeux exceptionnels arriveront dans les mois qui viennent. Bref, c'est le moment idéal pour craquer.