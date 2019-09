🔥 French Days : Console PS4 Pro 1To Noire + FIFA 20 + code PS Plus 14 Jours à 389,99€ au lieu de 439,99€

Une console surpuissante pour vous éblouir

Pour les amoureux du ballon rond

C'est donc sur Cdiscount que nous allons pour cette réduction dans le cadre des fameux French Days qui se termineront le 1er octobre prochain. Bien entendu, le paiement en quatre fois est proposé par le site bordelais. Ainsi, vous devrez débourser 99,85€ au moment de passer votre commande puis 99,82€ par mois. La livraison est offerte et le service Cdiscount à Volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) vous permettra de la recevoir en seulement un jour ouvré. La garantie de la console est valable pendant deux ans.Dans ce pack au contenu très généreux, nous retrouvons une console PS4 Pro avec une capacité de stockage de 1 To. Une manette Dualshock 4 est aussi de la partie. Rappelons que cette version de la machine de Sony peut faire tourner des jeux en 4K-HDR. Cependant, vous devrez posséder le téléviseur UHD qui va bien pour bénéficier de cette définition. La plupart des titres tourneront bien mieux sur la PS4 Pro et les graphismes seront plus détaillés. Vous pourrez mettre les capacités de la console à l'épreuve très vite puisqu'un jeu est compris dans ce beau bundle.Ce titre, c'est FIFA 20 qui vient de sortir ce vendredi 27 septembre. La simulation de football éditée par Electronic Arts est de retour avec plusieurs nouveautés dont le mode VOLTA. Ce dernier vous permettra de créer un joueur ou une joueuse pour participer à des matchs de rue. Aussi, tous les plus grands championnats mondiaux sont présents dans cette édition 2020. Si vous avez envie de jouer en ligne, vous aurez besoin d'un abonnement au PlayStation Plus. Bonne nouvelle pour vous puisqu'un code de 14 jours gratuits est également compris dans le pack.La PS4 Pro est sans doute la meilleure console du marché à l'heure actuelle. En plus de FIFA 20, de superbes exclusivités sont disponibles à la vente comme God of War, Uncharted 4: A Thief's End, Horizon Zero Dawn ou encore Marvel's Spider-Man. C'est donc à vous de jouer pour ne pas rater ce bon plan durant les French Days.