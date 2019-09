🔥 French Days : Aspirateur robot Xiaomi Mi Roborock S50 V2 à 334,99€ au lieu de 426,25€

Le Xiaomi Roborock s50 V2 à 341€

Un aspirateur autonome

L'aspirateur robot S50 de Xiaomi est un aspirateur multifonctions qui s'occupe de vos sols de manière autonome. C'est en effet un robot deux-en-un: il aspire d'abord, puis nettoie le sol. Sa brosse rotative en poils et en caoutchouc permet de balayer puis d'aspirer, sans que les fils viennent enrayer l'aspirateur. Il éponge ensuite le sol avec une véritable serpillère et son réservoir d'eau. La technologie intégrée pour l'aspirateur est puissante et le robot ne laisse quasiment rien derrière lui. Il peut escalader des petits obstacles comme des portes ou des tapis, mais pas au delà de 2cm. Il est équipé de bandes de caoutchouc pour prévenir des chocs, mais il passe toutefois inaperçu grâce à son design blanc simple et épuré.L'aspirateur robot Roborock s50 ne risque pas de se heurter à vos meubles ni de tomber dans les escaliers grâce à ses quatre capteurs d'obstacles précis. Un système de planification intelligente des itinéraires permet au robot de scanner son environnement constamment pendant l'utilisation. La télécommande vous permet de déterminer le travail qu'il reste à effectuer au robot, ou encore de lui indiquer des zones d'actions précises. Il est autonome pendant 2h30 pour nettoyer, et son réservoir lui permet d'éponger le sol pendant 45 minutes. Quand sa batterie est épuisée, le robot retourne à sa base de chargement lui-même avant de continuer le travail une fois rechargé. Il est silencieux et ne vous dérangera pas, mais vous pouvez aussi le laisser travailler en votre absence en toute sérénité!Ce robot est disponible dès maintenant à 341€ seulement grâce à la promotion des French Days: profitez-en !