🔥 French Days : Samsung Disque Dur Externe SSD Portable 500 Go à 89€ au lieu de 219€

Le bleu lui va si bien

Un SSD qui met le paquet !

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesTout d'abord, sachez que cepeut être connecté à la plupart des appareils comme des ordinateurs ou même des smartphones. Pour cela, vous devrez seulement relier les deux via le câble USB Type-C inclus. Ensuite, vous pourrez transférer des fichiers avec une rapidité déconcertante sur ce SSD avec 500 Go d'espace de stockage. La vitesse de transfert peut atteindre sans problème 540 Mo/s, ce qui est presque cinq fois plus rapide qu'avec un disque dur classique.Si les performances sont bien au rendez-vous, la sécurité n'est pas non plus en reste de son côté. Ce SSD embarque le cryptage matérielafin de protéger vos données au maximum. Le produit est aussi très résistant et peut même survivre à des chutes de 2 mètres (nous vous déconseillons tout de même d'essayer). La garantie est valable pendant trois ans et Amazon opte toujours pour la livraison gratuite en France métropolitaine.