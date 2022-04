Ce chargeur à induction Samsung est gratuit, foncez !

L'avantage d'un chargeur à induction comme le Samsung EP-P1300 est qu'il ne prend pas de place. Vous le branchez sur une prise et ce petit carré de 8,38 cm de côté pour 1,43 cm d'épaisseur. Le câble fait 1,5 mètre de long et l'appareil peut accueillir aussi bien les smartphones compatibles Qi que les boitiers d'écouteurs true wireless Galaxy Buds, Buds+, Buds Live, Galaxy Buds Pro, AirPods 2 et AirPods Pro.

Les appareils posés sur le chargeur à induction vont se recharger avec une puissance de 9W. C'est bien évidemment moins puissant qu'un chargeur filaire, mais si vous le posez sur le bureau c'est plus pratique que de devoir le rebrancher à chaque fois. Si il est posé sur votre table de chevet, le témoin LED passe en mode tamisé la nuit venue afin de ne pas vous déranger quand vous dormez.