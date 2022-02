La carte adhérent Fnac+ à moitié prix pour 1 an !

Sachez que d'autres remises exclusives vous seront réservées via des ventes privées et des week-end adhérents. Ces promotions arriveront non seulement sur le site Fnac mais aussi en magasin. Vous ferez même des économies toute l'année puisqu'une ristourne de -5% est en vigueur sur de nombreux univers. Les livres sont livrés gratuitement et plus de 18 000 spectacles afficheront des promos. Enfin, vous bénéficierez d'un accès à la musique via Deezer, à la presse en passant par ePresse puis aux BD/Manga via Izneo. Sans oublier d'autres réductions sur des sites partenaires comme Booking, Europcar, Carrefour et bien plus encore. Foncez !