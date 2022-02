La Fnac annonce le retour des cartes e-cadeaux jackpot

Les offres sur les cartes Jackpot Fnac reviennent régulièrement, à chaque fois avec toujours plus de succès. Il s'agit d'un concept simple : deux cartes cadeau d'une valeur de 60€ et 150€ sont mises en vente par le site. Et leur prix d'achat est de 50€ et 130€. Vous l'aurez compris, elles vous permettent de faire des économies sur tous les produits éligibles à l'achat via ces cartes de 10€ et 20€.

Leur utilisation est simple : une fois que vous avez acheté une ou plusieurs cartes (il est possible d'en acheter 3 de chaque montant maximum), vous allez recevoir un code à utiliser sur le site. Il va créditer votre compte de la valeur des cartes et vous pourrez utiliser cette somme sur vos achats. En optimisant bien vous pouvez faire de bonnes affaires, comme la nouvelle Switch OLED à 280€ avec une carte à 150€ et trois cartes de 60€.