Pour Noël, offrez les derniers écouteurs sans fil JBL au meilleur prix

En plus de la réduction de bruit active, les JBL 230NC disposent d'un mode Ambiant Aware qui vous permet d'entendre à tout moment les sons environnants et d'éviter ainsi les accidents lorsque vous traversez la route par exemple. Avec TalkThru, vous pouvez également vous concentrer sur votre interlocuteur et poursuivre vos discussions sans avoir à retirer vos écouteurs.

L'application JBL Headphones, à installer sur votre smartphone, vous permet une plus grande personnalisation encore pour obtenir le rendu sonore le plus proche de vos goûts et de vos attentes.

Les JBL 230NC possèdent également quatre micros au total qui vous permettent de prendre vos appels audio et de proposer une voix claire et nette à vos interlocuteurs. Jamais vos proches ne vous auront entendus aussi distinctement qu'avec ces écouteurs.

Pour finir sur cette longue liste de points forts, les JBL 230NC offrent également jusqu'à 40 heures d'autonomie, avec la possibilité de recharger jusqu'à 3 fois ses écouteurs dans le boitier de chargement inclus dans la boite. Si vous activez la réduction de bruit, l'autonomie passe à 8H et à 24H au total en incluant le boitier de charge. La recharge de l'ensemble via le port USB-C prend environ deux heures sur une prise électrique.