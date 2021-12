Facebook Portal : l'enceinte connectée chute à moins de 50€ chez Fnac

L'écran du Portal Mini Facebook mesure 8" de diagonal. Il se pose sur un meuble comme s'il était un cadre numérique. Et ça tombe bien, car c'est l'une de ses fonctionnalités. Comme Facebook, ou Meta, possède également Instagram, il est possible de faire défiler une pellicule de vos plus beaux clichés sur les réseaux sociaux.

Mais son principal atout est de pouvoir passer des appels, soit via WhatsApp, soit via Messenger, toujours par le WiFi. La caméra et le micro présents sur le Portal Mini entre alors en jeu. Avec la fonction Smart Camera, la première détecte votre présence et vous suit dans la pièce si vous vous déplacez en parlant. Quant au second, la fonction Smart Sound débarrasse le son des bruits parasites pour se concentrer sur votre voix.

Il y a même une fonction Story Time qui utilise la réalité augmentée pour jouer avec les enfants. Cela permet de mettre leurs histoires en musique et de jouer avec la réalité, toujours via l'écran.