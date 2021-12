Ce pack streamer avec un micro Blue Yeti et une webcam Logitech C922 Pro HD est bradé chez Fnac

C'est une très belle offre que ce pack composé d'un micro et d'une webcam que propose Fnac. D'une part ça vous évite d'acheter les deux séparément, et en plus il y a une réduction sur le lot. D'ordinaire vendu autour de 230€, vous pouvez avoir le lot pour 149,99€ en ce moment.

Et vous connaissez la Fnac, il est possible de le recevoir chez soi sous quelques jours. Mais le mieux reste quand même de vérifier si le magasin le plus proche de chez vous n'en a pas en stock. Si c'est le cas vous pouvez aller récupérer votre commande dans l'heure qui suit sa réservation. Et tout ça gratuitement bien sûr.