Clavier Logitech MX Keys Plus : une belle promo juste avant Noël !

Le Logitech MX Keys est un petit clavier Bluetooth qui ne mesure que 43 x 13,2 cm. À l'arrière, on retrouve six patins antidérapants et le clavier en lui-même est légèrement incliné de par sa conception. En effet, la batterie présente dans la barre haute du clavier lui confère un certain relief.

Vous pouvez le connecter à votre PC de deux façons différentes : soit avec le Bluetooth Low Energy, soit via le dongle USB pour le sans fil. Et sachez qu'il est possible de le coupler à trois appareils simultanément. Pour passer de l'un à l'autre il suffit de cliquer sur les boutons easy switch et le clavier est immédiatement opérationnel.

Question autonomie, le clavier propose de jolies choses avec 80 heures d'autonomie lorsque le rétroéclairage est activé. Et si vous l'éteignez, vous pouvez être tranquille pendant 5 mois maximum. D'ailleurs en parlant du rétroéclairage, sachez que celui-ci est automatique : il se désactive lorsqu'il ne détecte plus de présence au-dessus du clavier pendant cinq secondes. Et vous pouvez en plus le régler sur six niveaux d'intensité différents.