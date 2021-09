Jabra Elite 3 : où acheter les derniers écouteurs bluetooth signés Jabra ?

Les Jabra Elite 3 à ce prix, vous auriez tord de ne pas en profiter pour les acquérir. Commençons tout d'abord par les qualités acoustiques de ce produit. Equipés de haut-parleurs de 6mm chacun, la qualité de restitution de votre son est garantie. Comptez sur des basses puissantes pour pleinement (re)plonger dans vos morceaux favoris. Et si vous n'êtes pas satisfait du paramétrage d'usine, gérer à votre guise vos écouteurs en téléchargeant l'application Sound+ sur votre smartphone.

Ces intra-auriculaires disposent également d'une efficace réduction de bruit passive, idoine pour ne pas être parasité, lors de vos sorties en extérieur, par le son des véhicules que vous pourriez croiser. Afin de rester attentifn suivant le contexte, la technologie Hearthrough pourra être activée pour filtrer intelligemment certains bruits extérieurs, tels que l'annonce d'un train dans une gare. Une pression sur le bouton, et le tour est joué.

Vous craignez une panne prochaine de batterie d'un de vos écouteurs ? Pas de problème, le mode mono est là pour vous. Profitez ainsi de l'opportunité d'écouter vos sons ou passer vos appels avec un seul écouteur actif. De quoi économiser l'autre, ou le mettre en recharge par exemple. Sachez que vous disposez de 7h d'utilisation continue, pour un total de 28h d'autonomie maximum, grâce au boitier de recharge inclus. Ce dernier pourra être rechargé grâce au câble USB-C fourni.

En plus, ils ne craindront pas la poussière ou encore la sueur, puisqu'ils répondent à la norme IP55. idéal pour vos activités sportives ! Plus encore, la qualité des appels est également un plus de ces écouteurs. Grâce à 4 microphones intégrés, votre voix est aussi bien captée que restituée à vos interlocuteurs. L'utilisation du Bluetooth 5.2 garantit également une connexion efficace entre vos écouteurs, et l'appareil avec lequel ils sont connectés.

Par ailleurs, ces intra-auriculaires sont compatibles, toujours via le Bluetooth, avec divers assistants personnels intelligents, tels qu'Alexa, Google Assistant ou encore Siri. Connectez les à vos écouteurs, et vous n'aurez ainsi qu'à les commander directement, par exemple pour leur demander le temps qu'il fera demain, au son de votre voix.

Un produit qui saura se faire discret une fois porté et parfaitement s'adapter à vos oreilles, grâce aux 3 tailles d'embouts fournis. Sa robe grise, d'un ton plutôt foncé, s'accordera avec nombre de vos tenues, et son design des plus modernes, en feront un accessoire intemporel. Et si vous aimez faire ressortir vos écouteurs, ils sont aussi disponibles en bleu chez Boulanger.