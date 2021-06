L'excellent Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 à -33% en ce moment chez Fnac

Vous êtes toujours en mouvement, enchainant réunion, avion, train et hôtel. Vous souhaitez vous offrir une machine puissante et légère ? Ce Lenovo Yoga Slim 7 est fait pour vous. Avec seulement 1,5 cm d’épaisseur et 1,43 Kg sur la balance, il se glissera dans votre sac et se montrera toujours disponible pour travailler ou vous détendre.