Une vente flash Fnac fait tomber l'iPhone 12 Mini 5G à moins de 650€

C'est la Fnac qui est aux commandes de cette vente flash. Elle s'achèvera le 23 mai à 23h59 (et dans la limite des stocks disponibles). Concernant les modalités appliquées dans le cadre de cette promotion, précisons que la livraison est gratuite à domicile ou en magasin. De plus, grâce à Fnac+ (9,99€ la première année puis 14,99€/an), la livraison en express sera assurée sans frais supplémentaires. Le paiement en plusieurs fois est possible et une garantie de deux ans est appliquée à ce produit.

L'iPhone 12 Mini est équipé d'un écran Super Retina de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement à 60 Hz et une protection par un verre Ceramic Shield. La dalle est donc relativement petite puisque le smartphone bénéficie d'un design compact vous permettant de le ranger facilement dans une poche. Si vous préférez les téléphones légers et manipulables à une main, vous êtes au bon endroit.

En matière de performances, ce modèle embarque un processeur Apple A14 Bionic, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (non extensible). L'iPhone 12 Mini est donc relativement puissant et aucune application ne lui résistera. Il est doué sur le multitâche et capable de lancer n'importe quel jeu avec les graphismes à fond ! Cerise sur le gâteau, la 5G est de mise !