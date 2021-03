100€ de réduction sur l'écran PC incurvé Lenovo G32 31,5" 144 Hz

Cette fois, c'est la Fnac qui régale avec ce bon plan qui permet d'obtenir une remise immédiate de -100€. La livraison à domicile est gratuite et vous pouvez aussi choisir de récupérer la commande en magasin sans frais supplémentaires (voir les adresses éligibles). Le paiement en plusieurs fois est possible. Quant au débit, il sera réalisé à l'expédition du produit. Ce dernier est "Satisfait ou Remboursé" et la garantie est valable pendant deux ans.

Place aux spécificités de cet écran PC fabriqué par Lenovo. Celui-ci dispose d'une somptueuse dalle avec une diagonale de 31,5 pouces (soit 80 centimètres) et une définition QHD de 2560 x 1440 pixels. Autant dire tout de suite que la qualité d'image sera au rendez-vous sur n'importe quel type de contenu. De plus, la fréquence de balayage monte jusqu'à 144 Hz et le temps de réponse est de seulement 1 ms.

Ces caractéristiques permettent à cet écran d'afficher les jeux vidéo récents avec une beauté incomparable. Aucune imperfection (ralentissements, déchirures…) ne viendra gâcher l'expérience de l'utilisateur. Vos yeux seront même préservés de la lumière bleue grâce à une technologie prévue à cet effet.