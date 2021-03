L'excellent Samsung Galaxy S20 FE est moins cher de 200€ avec Fnac

Disponible dans sa version 5G, le Galaxy S20 FE est un smartphone équipé d'un écran plat Super AMOLED de 6,5 pouces (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un format 20:9), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To par carte microSD (non fournie).

On remarquera aussi la présence du processeur Snapdragon 865, du système d'exploitation mobile Android 10 associé à une surcouche One UI 2.5 et d'une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide.