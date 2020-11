L'abonnement PlayStation Plus 12 mois est au meilleur prix à la Fnac

Le PlayStation Plus est un programme créé par Sony qui donne un accès à un ensemble de services et de jeux, comme le mode Multijoueur en ligne et le jeu en partage.

Le programme de Sony réserve à ses clients des offres exclusives sur les jeux et les extensions du PlayStation Store. Ils ont la possibilité de bénéficier de 24 jeux par an sans coût supplémentaire sur PS4, soit un total de 2 jeux par mois.

Et pour rappel, la PS5, qui est récemment sortie, s'invite au programme pour la toute première fois en ce mois de novembre 2020.