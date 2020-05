Une barre de son Yamaha YAS-108 à prix cassé (via ODR)

Une superbe barre de son Yamaha sous les 185 euros à la Fnac

Les caractéristiques de la barre de son Yamaha YAS-108

C'est donc sur le site de la Fnac où il est possible de se procurer en promotion la barre de son Yamaha YAS-108. Affichée à 199,99 euros, la barre de son voit son prix baisser à 184,99 euros ; soit une remise de 15 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 15 juin 2020 (date butoir de l'achat).Pour profiter de l'ODR, vous devez vous enregistrer avec votre produit jusqu'au 30 juin 2020 et compléter le formulaire en ligne avec la preuve d'achat et les numéros de série des produits achetés. Vous recevrez ainsi votre remboursement sous 28 jours ouvrés par virement bancaire, une fois les modalités effectuées et validées par Yamaha.Passons désormais aux caractéristiques principales de la barre de son.Idéale pour relier votre téléviseur, la barre de son Yamaha YAS-108 est dotée d'un système d'accroches pour une installation murale pratique et d'un gyroscope intégré pour optimiser le son en fonction de la position verticale ou horizontale de l'appareil. D'une puissance totale de 120 Watts et compatible 4K Ultra HD, la barre dispose notamment de la technologie Bluetooth, d'une entrée et d'une sortie HDMI.Concernant les dimensions, la barre mesure 890 x 53 x 131 mm et affiche un poids de 3,8 kilos. Enfin, la barre de son est fournie avec une télécommande, un cordon d'alimentation, un câble audio numérique optique 1,5 mètre, un modèle de montage et un mode d'emploi.