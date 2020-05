Belle promo sur la Smart TV Sony 4K 55" chez Fnac avant le week-end

Une Smart TV Sony 55" en promotion à la Fnac

Un téléviseur compatible Android TV

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger sur le site de la Fnac où les clients de l'enseigne ont la possibilité d'acquérir une Smart TV Sony 55" en promotion.Alors qu'elle est vendue à 999,99 euros en temps normal, la TV KD55XF9005BAEP de Sony voit son prix diminuer à 849,99 euros. Vous faites donc une économie de 150 euros (soit 15% de remise).Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires qui seront demandés. Le client aura donc le choix entre la réception du produit à domicile et le retrait en magasin Fnac.Le Sony KD55XF9005BAEP est un téléviseur doté d'un écran Full LED de 55 pouces (diagonale de 139 cm, résolution 3840 x 2160px). L'écran dispose des technologies UHD, 4K et HDR.Pour la connectique, l'appareil embarque 3 ports USB (dont un port USB 3.0), 4 ports HDMI 2.0, 1 prise Jack et 1 port Ethernet RJ-45.Avec le Wifi intégré et grâce au système Android TV, le futur acquéreur pourra installer des applications comme myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video et Spotify et aura la possibilité d'utiliser la recherche à commande vocale via l'assistant Google.