Belle promotion sur cette Smart TV Sony 4K HDR 65" chez Fnac

Fnac : une Smart TV Sony 65" sous les 750 euros

Les principales caractéristiques du téléviseur

Il faudra donc se rendre sur le site de la Fnac.com où il est possible de se procurer une Smart TV Sony 65" sous les 750 euros.Affichée à 999,99 euros en temps normal, la TV KD65XG7096BAEP du constructeur japonais voit son prix baisser à 749,99 euros. Cela fait donc une remise immédiate 250 euros de la part du site marchand français.Aucuns frais de port supplémentaires ne seront demandés. Le client sera donc libre de choisir son mode de livraison préféré.Le Sony KD65XG7096BAEP est notamment équipé d'un écran 4K UHD de 65 pouces (diagonale de 164 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) à rétro-éclairage LED Edge et est doté des technologies 4K et HDR.Côté connectique, on retrouve 3 ports USB, 3 entrées HDMI 2.2 et 1 prise casque. Ces connecteurs permettent à l'utilisateur de lire facilement des contenus USB et de relier un lecteur Blu-Ray, une console de salon ou encore un ensemble Home Cinéma.Avec le Wifi intégré et surtout la technologie Smart TV, le téléviseur est capable d'installer des applications comme myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video et Spotify.