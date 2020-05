Une manette Nintendo Switch filaire Steelplay Neo Retro à moins de 10 € !

Une manette de GameCube pour Switch

15 euros d'économie

Jouer sur Switch, c'est tout de même plus fun à plusieurs. Mais vu le prix des différents contrôleurs proposés, ce n'est pas toujours évident d'avoir le matériel disponible pour tous les joueurs... Heureusement, la team Clubic Bons Plans a trouvé de quoi vous équiper sans vous ruiner !Il s'agit d'une manette compatible avec la console de Nintendo, dont le look rappellera certainement des souvenirs aux plus nostalgiques d'entre nous. La Neo Retro, signée Steelplay, arbore en effet le design caractéristique des anciennes manettes de GameCube. On y retrouve donc deux joysticks analogiques, les 4 boutons A, B, X et Y, ou encore les 4 gâchettes à l'arrière : R, ZR, L et ZL. Ajoutez à cela quelques vibrations bien senties, et vous obtiendrez une expérience améliorée, quel que soit le jeu choisi !De plus, la manette Steelplay Neo Retro est conçue en « plug and play » : vous n'aurez qu'à la brancher à votre Switch pour pouvoir en profiter. Elle possède, de surcroît, un câble de 3 m, pour vous permettre de vous éloigner de votre écran, tout en continuant à jouer.Mais c'est surtout son prix qui rend l'accessoire si séduisant. Sur le site de la Fnac, la Neo Retro est en effet disponible à seulement 9,99 €, soit 60 % de réduction sur son tarif habituel ! Et puisque les points de vente physiques rouvrent progressivement, vous avez la possibilité de choisir le retrait en magasin en un jour, pour ne pas payer la livraison.Enfin, dernier atout en faveur de la manette Neo Retro : elle est fabriquée par une entreprise française, Steelplay. Une façon de faire marcher le commerce local, en somme.Avec la manette Steelplay Neo Retro, prévoyez des heures de jeu à plusieurs sur Mario Kart, Super Smash Bros et bien d'autres ! Et à moins de 10 €, le fun reste pour le moins abordable !