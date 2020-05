Le casque sans fil à réduction de bruit Jabra Elite 85h à un prix imbattable

Pourquoi Clubic recommande le Jabra Elite 85h ?

Réduction de bruit active efficace

Autonomie jusqu'à 41 heures

Mode automatique SmartSound pertinent

Restitution sonore fidèle

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Jabra Elite 85h

Prix et bruits réduits

Aussi complet que fiable

Nous sommes allés nous perdre au sein des rayons virtuels de la Fnac pour trouver ce bon plan. C'est un vendeur partenaire de grande qualité qui se charge de la vente. Ainsi, la livraison à domicile en suivi sera assurée contre 6,19€ et 8,29€ en recommandé. Bien entendu, vous pouvez payer en trois ou quatre fois, selon vos préférences. Le débit sera effectué à l'expédition. Enfin, la garantie de ce produit est valable pendant deux ans et il est également « Satisfait ou Remboursé ».Ce casque Jabra Elite 85h embarque plusieurs fonctionnalités bien utiles comme la suppression active du bruit. Elle s'activera automatiquement si des bruits indésirables sont détectés. Sur un total de huit microphones embarqués, ce modèle en met quatre à disposition de la suppression du bruit. De leur côté, les appels viennent en utiliser six pour garantir une qualité sonore optimale durant vos conversations. L'expérience audio sera aussi très convaincante via les haut-parleurs sur mesure du casque. Vos musiques préférées seront extrêmement détaillées.Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le Jabra Elite 85h. En effet, l'autonomie de la batterie peut atteindre jusqu'à 36 heures et une recharge rapide est de la partie. Ce modèle est compatible avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant. Vous pourrez donc utiliser les commandes vocales pour, par exemple, prendre des rendez-vous. Enfin, le casque est également étanche à l'eau comme à la poussière.Le Jabra Elite 85h est à la fois performant, endurant et surtout très solide. Il devrait plaire à tous les amoureux de musique et saura se montrer pratique au quotidien pour prendre des appels. Bref, c'est une valeur sûre.