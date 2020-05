Pack Samsung : Smart TV QLED 4K UHD 65" à prix cassé + une barre de son offerte !

Smart TV Samsung : économisez 300€

Les points forts des deux produits

Prenez la direction du site la Fnac où l'enseigne vous permet de réaliser une belle économie de 300 euros sur l'achat d'un pack Samsung.En effet, jusqu'à ce mardi 5 mai 2020 à 10 heures précises, il est possible de se procurer un bundle comprenant la Smart TV Samsung QE65Q65R QLED 4K UHD et la barre de son HW-R550 pour moins de 1000 euros.Pour ce faire, il suffit d'ajouter au panier le téléviseur et la barre de son ( cliquez ici ) et vous obtiendrez un montant exact de 999 euros.Le téléviseur Samsung est équipé d'un écran large de 164 cm (format 65 pouces) à rétro éclairage Micro-Dimming Ultimate et surtout des technologies 4K/UHD et Quantum. Il embarque 4 ports HDMI, 2 ports USB et 1 Port CI+. Vous avez la possibilité d'accéder aux applications comme Disney+, Netflix et Youtube grâce à la technologie Smart TV via le Wifi intégré.Quant à la barre de son Samsung HW-R550, il s'agit d'un système 2.1 qui dispose d'un caisson de basses sans fil d'une puissance de 320W, de la technologie Bluetooth, d'un port HDMI, du Dolby Digital, du Mode gaming et du mode musique.