La manette Xbox One sans fil noir avec l'adaptateur à prix cassé

Fnac : la manette Xbox One sans fil avec un adaptateur à -25%

Compatible sur ordinateurs portables, PC, tablettes et consoles Xbox One

Prenez donc la direction du site la Fnac.com où le marchand français propose une réduction de 25% sur un produit phare de Microsoft.Ainsi, la manette Xbox One sans fil accompagnée de son adaptateur est vendue à exactement 44,99 euros au lieu de 59,99 euros. La remise immédiate de 15 euros est valable jusqu'au lundi 4 mai 2020 inclus dans la limite des stocks disponibles.À propos de la livraison, celle-ci est offerte pour une réception de la manette à votre domicile.Microsoft permet aux gamers de tester la précision améliorée et le confort du design épuré de la manette Xbox One, sur PC ou sur console.L'adaptateur sans fil fourni a été amélioré avec un design 66% plus compact, un support son stéréo sans fil, et la possibilité de connecter jusqu'à 8 manettes simultanément.Compatible également sur ordinateurs portables et tablettes, la manette dispose d'une connectivité USB et bien évidemment de la technologie Bluetooth qui comprend une portée sans fil de 6 mètres.