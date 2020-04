Une Xbox One X offerte pour l'achat d'une smart TV Samsung

Une excellente Smart TV Samsung

En cette fin d'avril, la Fnac fait plaisir à ses clients en proposant un bundle très intéressant. Jusqu'à ce jeudi 30 avril 2020 seulement, la TV Samsung QE55Q80R QLED 4K UHD Smart TV de 55 pouces est à 999 euros au lieu de 1498 euros ; soit 34% de remise immédiate de la part du site marchand.Pour l'achat de ce superbe téléviseur, l'enseigne offre une Xbox One X 1 To édition Forza Horizon 4. Pour ce faire, il suffit d'ajouter les deux produits au panier et vous obtiendrez ainsi une ristourne de 449,99 euros ; soit le prix de vente conseillé de la console de salon.Enfin, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile et vous avez la possibilité de profiter de 4 mois gratuits au service Deezer.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux points forts de la TV.Le modèle QE55Q80R du géant coréen Samsung est un téléviseur QLED 4K UHD équipé d'un écran de 55 pouces (diagonale de 138 cm) à rétro éclairage S-UHD Dimming. Il est aussi doté de la technologie Q HDR 1000, d'un navigateur internet, du Wifi intégré, et d'un processeur Quad Core.Pour la connectique, on retrouvera 4 ports HDMI, 2 ports USB, et 1 port CI+.Pour terminer, grâce à la fonction Smart TV, l'utilisateur pourra accéder à des applications comme Disney+, Netflix ou encore Youtube.