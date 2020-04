Bon plan Apple : belle promotion sur l'iPad Air 10.5" chez Fnac (-20%)

Une promo qui fait respirer votre budget

Une endurance exceptionnelle

Nous sommes du côté de la Fnac pour cette bonne affaire. Tout d'abord, précisons que la livraison express est offerte sur ce produit à destination de la France métropolitaine (hors Corse). En cadeau, un abonnement d'un an à Apple TV+ est offert et la carte Fnac valable pendant trois ans arrivera sans frais supplémentaires à votre domicile. Vous pouvez bien évidemment choisir de régler le montant en trois ou quatre fois selon vos préférences. Enfin, rappelons que la garantie est valable pendant deux ans et que le paiement se fera à l'expédition du colis.Commençons notre tour des fonctionnalités de cet iPad Air en rappelant qu'il dispose d'un écran avec une diagonale de 10.5 pouces et une définition de 2224 x 1668 pixels. Il est parfaitement calibré et très agréable à regarder. À l'intérieur de la tablette, nous retrouvons un processeur Apple A12 Bionic avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Avec une telle configuration, ce modèle est parfait pour jouer. Aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience aussi bien sur les applications que sur les nombreux jeux disponibles sur l'App Store.Le capteur photo placé à l'arrière de l'iPad Air atteint 8 mégapixels, ce qui vous permettra de capturer des vidéos en Full HD. À l'avant, c'est un module 7 mégapixels qui a été intégré. Mais le véritable point fort de cette tablette tactile se trouve au niveau de son autonomie. Ainsi, la batterie 30,2 Wh peut tenir au moins pendant une dizaine d'heures. Comptez beaucoup plus en mode veille. Enfin, l'Apple Pencil est compatible.Bref, cet iPad Air 2019 a tout pour plaire. C'est une tablette performante, endurante et très agréable à utiliser sur la durée. Elle est parfaite pour toutes les tâches et vous divertira comme il se doit en cette période de confinement.