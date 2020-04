Un pack disque dur externe Western Digital 2 To + clé USB SanDisk 16 Go + housse à 79,99€

Fnac : promotion sur un pack indispensable pour sauvegarder vos données

Une solution complète pour les sauvegardes de vos fichiers

En cette période de confinement, la Team Clubic Bons Plans est toujours à l'affût des bonnes affaires.Ainsi, la Fnac propose en ce moment une réduction sur son pack contenant le disque dur externe Western Digital My Passport de 2 To, une clé USB 3.0 Sandisk de 16 Go et une housse pour disque dur.Alors qu'il est vendu normalement à 99,99 euros, le bundle voit son prix baisser à 79,99 euros ; soit une remise immédiate de 20 euros de la part du site marchand.Pour information, il est vivement conseillé de privilégier la livraison gratuite à domicile au vu du contexte actuel lié à la crise sanitaire.Le Western Digital My Passport de 2 To est un disque dur au format 2,5 pouces qui a été conçu pour sauvegarder l'ensemble de vos fichiers personnels issus d'un PC ou d'un ordinateur portable.Les données stockées sur le disque sont sécurisées en cas de vol ou de perte par l'intermédiaire d'un chiffrement matériel 256 bits.Quant à la clé USB 3.0 SanDisk Ultra, elle dispose d'une très bonne rapidité de transfert. Par exemple, le transfert complet d'un film se fait en moins de 40 secondes, soit 10 fois plus vite qu'en USB 2.0.Le pack vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessous.