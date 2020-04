Top 3 des bons plans Smart TV Samsung juste avant le week-end !

Toutes les promos au même endroit !

Les 3 Smart TV Samsung en promo

Ainsi, vous n'aurez pas à aller sur plusieurs sites pour découvrir les bons plans que nous vous présenterons dans un instant. C'est la Fnac qui se charge de tout . L'enseigne française met à votre disposition sur tous les téléviseurs qui vont suivre la livraison gratuite à domicile et la possibilité de payer en plusieurs fois. La garantie sera toujours d'une durée de deux ans et les exemplaires sont tous « Satisfait ou Remboursé ». Pour plus d'informations concernant les modalités, consultez avec attention la page dédiée à la TV de votre choix.Comme vous l'avez sans doute déjà compris, trois Smart TV fabriquées par Samsung ont retenu notre attention. Chaque exemplaire peut donc se connecter à internet pour vous donner accès à de nombreuses applications (Netflix, YouTube, OCS, Prime Video...) Nous allons tout de suite détailler les caractéristiques principales. Il ne vous reste plus qu'à suivre le guide.Commençons avec la Smart TV Samsung UE58RU6105 à 499,99€ au lieu de 699,99€. Ce modèle dispose d'un écran 58 pouces (soit environ 147 centimètres) avec une définition 4K UHD et une fréquence de balayage à 100 Hz. Parmi les connectiques, vous aurez à votre disposition une sortie numérique optique, une entrée vidéo-composite, un port Ethernet RJ-45, deux USB 2.0 et trois HDMI. Un support est également inclus pour que le téléviseur puisse tenir sur un meuble. Enfin, le son délivré par les haut-parleurs est en Dolby Digital Stereo Plus.Poursuivons notre chemin en évoquant la Smart TV Samsung QE55Q65R à 799,99€ au lieu de 899,99€. La dalle QLED fait une taille de 55 pouces (environ 140 centimètres) et la définition est en 4K UHD. Les couleurs des images affichées seront des plus réalistes grâce à la fonctionnalité HDR 10+. La sortie numérique optique est toujours de la partie, accompagnée par une entrée antenne TV Sat-Sub, quatre HDMI TNT/Câble, une entrée satellite, un port Ethernet et deux USB 2.0. Ce modèle est riche en fonctionnalités et la qualité de vos programmes sera juste éblouissante. Cette Smart TV est réservée aux spectateurs qui veulent profiter d'une immersion optimale.Enfin, terminons avec la Smart TV Samsung QE55Q80R à 999€ au lieu de 1499€. Cette fois, vous pouvez compter sur la présence d'un écran QLED de 55 pouces pour une définition en 4K UHD. La qualité d'image est simplement incroyable grâce à de nombreuses technologies intégrées. Par exemple, le Quantum Dots restitue une palette de couleurs réaliste et le rétroéclairage Direct Led apporte toujours plus de contraste. N'oublions pas la fonctionnalité Quantum HDR 1500 qui vous permettra de capter tous les détails d'une image. Il s'agit du modèle le plus complet et le plus performant de cette sélection.Il ne vous reste plus qu'à choisir selon votre budget du moment. Dans tous les cas, vous ferez forcément une très bonne affaire. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur Clubic.