Une Xbox One S à seulement 1€ pour l'achat d'une TV Brandt Full HD 39,5" chez Fnac

Une TV abordable mais idéale

Une console exceptionnelle

Vous l'avez compris, nous sommes allés du côté de la Fnac pour bénéficier de cette bonne affaire. Tout d'abord, sachez que vous pouvez régler la commande en trois ou quatre fois et que la livraison est assurée gratuitement. Surtout, n'oubliez pas d'ajouter le pack Xbox One S (parmi ceux éligibles à cette offre) en plus du téléviseur dans votre panier. Cette promotion est valable jusqu'au 7 avril prochain. Le tout est « Satisfait ou Remboursé » et la garantie est valable pendant deux ans. Maintenant, passons aux caractéristiques du téléviseur.Ce dernier possède une dalle de 39,5 pouces (100 centimètres) avec une définition Full HD. Cette résolution en 1920 x 1080 pixels est absolument parfaite pour tous vos programmes. L'image sera extrêmement propre quoi qu'il arrive. Notez aussi que sa fréquence de balayage est de 50 Hz. Pour ce qui est des connectiques, vous trouverez deux ports HDMI, une Peritel, une sortie VGA et un USB. Le téléviseur signé Brandt est pour le moins classique mais néanmoins très efficace. Il est idéal pour toute la famille.Pour 1€ de plus, vous pourrez donc obtenir le pack Xbox One S. Il en existe plusieurs comme celui contenant Forza Horizon 4 ou bien Gears 5, Star Wars Jedi : Fallen Order et bien plus encore. La liste des bundles éligibles est disponible ici. La machine de Microsoft est également équipée d'un lecteur Blu-ray 4K pour vos jeux mais aussi pour les films. Bref, il s'agit d'un appareil parfait pour se divertir.Voilà une promotion à ne surtout pas louper. Pour seulement 298€ et 1€ supplémentaire, vous obtiendrez un téléviseur de qualité et une console de jeux acclamée par la critique. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Foncez !