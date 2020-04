La Smart TV TCL 4K UHD Ultra Slim 43" baisse à moins de 300€ (via ODR)

Fnac : baisse de prix sur la TV TCL 43EP660 4K UHD Ultra Slim

Une télé connectée avec Android TV

Prenez donc la direction du site de la Fnac où l'enseigne française effectue une promotion sur l'achat de TV TCL 43EP660 4K UHD Ultra Slim.Affiché en temps normal à 399,99 euros, le téléviseur voit son prix baisser à 349,99 euros ; soit 50 euros de remise immédiate.Mais ce n'est pas tout ! Grâce à une offre de remboursement de 50 euros, l'appareil voit son tarif diminuer à 299,99 euros. Cette ODR, dont les conditions sont à consulter ici , est valable jusqu'au vendredi 24 avril 2020 inclus.Enfin, la livraison à domicile est offerte jusqu'au lundi 13 avril 2020 à 13h00.La TV TCL 43EP660 est équipée d'un écran de 43 pouces (diagonale de 108 cm) à rétro-éclairage LED Direct. Elle embarque les technologies 4K UHD, HDR Pro, Dolby Audio et HDR10.Cette télé connectée embarque aussi le système Android TV, un navigateur Web et l'assistant vocal de Google.Enfin, pour la connectique, on retrouvera 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port Ethernet, 1 sortie casque et le Bluetooth intégré. Tous ces éléments vous permettront de lire vos contenus issus d'une clé USB et de connecter un lecteur Blu-Ray, une console de salon, ou encore un ensemble Home Cinéma.