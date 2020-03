Où acheter le casque sans fil Beats Solo3 au meilleur prix ?

Une autonomie bluffante

Le casque Beats Solo3 sans fil figure parmi les meilleurs équipements du marché. Compatible avec de nombreux appareils mobiles, il s'avère particulièrement pratique lorsqu'il est couplé à un produit Apple. Et pour cause : le dispositif est doté d'une puce W1, conçue par la marque à la pomme pour faciliter l'appairage à un iPhone. Il vous suffit en effet de placer ce dernier à proximité de votre casque, et le tour est joué !De cette façon, vous pourrez rapidement profiter de votre musique, avec un son de qualité. Mais vous aurez aussi la possibilité de passer des appels, grâce à son micro intégré. De plus, des boutons de commande sont situés au niveau des écouteurs, pour gérer le volume, contrôler la musique, ou encore décrocher et raccrocher votre téléphone.Mais c'est certainement la batterie qui fait la renommée du Beats Solo3. L'appareil sera en effet capable de vous accompagner durant 40 heures, avec une seule charge ! De quoi profiter longtemps de votre musique, véritablement sans fil ! D'autant qu'avec la technologie Fast Fuel, la recharge ne traînera pas : en 5 minutes seulement, vous repartirez pour 3 nouvelles heures d'écoute.Notre test complet du casque Beats Solo3 relevait de nombreux points forts, mais notait une ombre au tableau : le prix de l'équipement. D'où l'intérêt de prêter une oreille attentive aux promos le concernant.Et nous avons trouvé de quoi vous satisfaire. En ce moment, sur Fnac.com, l'appareil est disponible à 159,99 €, au lieu de 299,99 €, soit une remise de 47 % ! Et si vous ne voulez pas ajouter de frais de livraison, vous avez la possibilité de retirer gratuitement votre produit en magasin.Pour écouter votre musique pendant des dizaines d'heures, laissez-vous tenter par le casque sans fil Beats Solo3. Et pour ne pas vous ruiner, profitez sans plus tarder de ce bon plan Fnac, qui divise presque son prix par deux !