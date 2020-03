La Smart TV TCL 4K UHD à prix cassé chez Fnac

146,09 euros de réduction

Une fiche technique équilibrée

Ce modèle de téléviseur TCL de référence 55DP603 est vendu 353,90 euros au lieu de 499,99 euros sur le site de la Fnac. Il faut par contre ajouter 19,90 euros de frais de livraison pour recevoir le produit à domicile sous 8 jours. Il est possible de payer en trois ou quatre versements. L'appareil est d'occasion mais est décrit "comme neuf". Le vendeur est Darty Occasion, qui promet que le téléviseur est livré dans un emballage neutre fourni avec l'ensemble de ses accessoires. Vous bénéfiez de six mois de garantie sur le produit.Cette Smart TV offre une diagonale de 55 pouces pour une qualité d'image 4K UHD 3840 x 2160 pixels. La dalle LED propose une fréquence de rafraîchissement de 50 Hz ainsi qu'une luminance de 270 nits. Le son est confié à deux haut-parleurs de 8W, avec support des technologies Dolby Digital Stereo et Dolby Digital Plus.En ce qui concerne la connectique, on retrouve deux ports USB 2.0, une prise Ethernet RJ-45, trois HDMI 2.0 b et un DVI via HDMI3. Une entrée pour antenne TV terrestre /câble et satellite est aussi prévue.Si vous recherchez un téléviseur 4K et souhaitez comparer cette TCL à d'autres références, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleures TV 4K disponibles sur le marché.