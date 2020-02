Pour ses 20 ans, Fnac Darty casse les prix sur les aspirateurs robots

Un aspirateur robot pour vous libérer du ménage quotidien

Trois modèles performants pour nettoyer votre sol en profondeur

Qu'il est ennuyeux de passer l'aspirateur chez soi. Une fois par semaine, voire bien plus pour les possesseurs d'animaux de compagnie, cette activité nous fait perdre de longues dizaines de minutes qui seraient bien mieux utilisées auprès de ses proches ou à faire du sport.Darty l'a bien compris et vous propose de faire l'acquisition d'un aspirateur robot. Ces appareils automatiques s'occupent de passer dans chaque pièce et de récupérer poils et poussières lorsque vous êtes absents pour retrouver une maison propre et un air sain à votre retour.Vous pensez que les aspirateurs robots étaient chers ? Vous n'avez vu encore la sélection iRobot proposé par le vendeur en ligne. Ces appareils, tous ultra performants et perfectionnés, sont disponibles à des prix défiant toute concurrence. Voyons ensemble leurs caractéristiques.On commence cette sélection avec le Roomba i7. Cet aspirateur robot est le haut de gamme du constructeur et propose des innovations remarquables pour naviguer plus facilement dans votre maison. Il intègre une caméra qui, aidé par les capteurs laser, peut cartographier précisément votre habitation, éviter les obstacles et déterminer le meilleur cycle de nettoyage pour aspirer rapidement et précisément chaque cm2 du sol.Le Roomba i7 dispose également d'une large brosse en caoutchouc pour récupérer le plus de détritus possible et de plusieurs modes d'aspiration selon vos besoins quotidiens. Un outil de programmation vous permet d'établir en quelques clics votre semaine type, en fonction des pièces à aspirer et de votre planning.Le Roomba E5158 est parfaitement adapté aux amis des bêtes qui n'en peuvent plus de voir des touffes de poils jonchées sur le sol de leur appartement ou de leur maison. L'appareil possède 5 modes d'aspiration dont un particulièrement puissant permettant de récupérer poussières et poils d'un seul passage.L'aspirateur est équipé d'un mode appelé Dirt Detect, qui repère automatiquement les zones les plus encombrées pour passer en profondeur et prendre un peu de temps afin de nettoyer convenablement. Le tout automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire.Dernier aspirateur de cette sélection, le Roomba 676 s'adresse aux petits budgets mais ce n'est pas pour autant qu'iRobot a fait des concessions sur la puissance du moteur ou sur le déplacement de l'appareil dans votre maison.Il possède également la technologie Dirt Detect et ses capteurs laser lui permettent, passage après passage, d'optimiser le temps de nettoyage pour éviter soigneusement les meubles et les objets, tout en n'oubliant aucun recoin de votre maison. En cas d'obstacle imprévu, le robot peut prendre 60 décisions à la seconde pour changer son parcourt à la volée et adapter son cycle à la nouvelle organisation de votre maison.Découvrez dès à présent sur la Fnac les nouveaux aspirateurs robots iRobot. Disponibles à tous les prix, pour tous les besoins, ils partagent une expérience de plus de 20 ans du nettoyage et une technologie de pointe encore inégalée à ce jour.