Saint-Valentin Jackpot : économisez jusqu'à 20€ sur les e-cartes cadeaux Fnac Darty

Il arrive bien souvent que l'on ne sache pas quoi offrir à un proche ou à un membre de sa famille ? Un livre ? Mais il en a déjà plein. Un jeu vidéo ? Mais il à a quoi comme console ? Un PC alors ? Et si il préfère Mac ? Bref, tout un tas de questions auquel il est difficile de répondre sans éveiller la curiosité de celui à qui vous voulez offrir un cadeau.Pas de panique, la Fnac et Darty ont la solution pour vous avec la carte cadeau. Malgré tout ce que l'on peut dire, cela reste le meilleur choix quand on a pas d'idées pour faire plaisir à quelqu'un qui vous est cher. Cumulées, elles peuvent représenter un petit budget bien confortable pour s'équiper d'une nouvelle tablette, financer une partie de l'achat d'un ordinateur ou d'une console de jeux.Darty et Fnac vous proposent deux cartes cadeaux distinctes. L'une d'une valeur de 60€, soit deux Blu-Ray ou encore un ou deux accessoires pour un PC, et l'autre ni plus ni moins qu'une valeur de 150€. Avec une telle somme, il est possible de se faire plaisir dans tous les rayons des deux enseignes, que ce soit pour des achats culturels mais également pour des appareils ou des accessoires.Et avec les e-cartes cadeau, vous pouvez également faire des économies. En effet, pour quelques jours seulement la carte de 60€ vous en coutera 50€ et celle de 150€ est disponible pour un prix de 130€. De quoi gâter vos proches tout en flattant votre porte-monnaie.N'attendez pas plus longtemps pour acheter une carte-cadeau Darty/Fnac. Il y a toujours un anniversaire qui se profile et vous gagnerez du temps et de l'argent sur vos présents à faire cette année.