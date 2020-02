Ventes Flash chez Fnac : toutes les promos à ne pas manquer !

Des bons plans en série pour la Fnac

Quatre ordinateurs portables à prix sacrifiés !

La Team Clubic Bons Plans est toujours en quête de promotions et de remises sur les produits que vous appréciez le plus. Et avec la Fnac, notre équipe de fins limiers n'a pas été déçue ! Le site de vente en ligne vous propose actuellement une belle liste d'appareils en tout genre à des prix cassés pour vous permettre de vous équiper ou de vous rééquiper en nouvelles technologies.Pour cette sélection, nous vous proposons quatre PC portables et ultra-portables, adaptés à tous vos besoins que vous soyez professionnel, particulier ou encore joueur PC. Découvrons ensemble ces offres forcément exceptionnelles !On commence avec sélection avec Lenovo et son PC ultra-portable Ideapad. Ce modèle possède un écran de 14 pouces, et intègre un processeur AMD 5 3500U avec une fréquence maximale de 3,7 GHz. La puce est associée à 4 Go de mémoire vive, une carte graphique AMD Radeon Vega 8 et 256 Go de stockage SSD.Avec son poids d'1,6 kg seulement et une épaisseur de 2 centimètres à son point le plus profond, vous avez la parfaite machine pour travailler ou surfer sur le web en mobilité. Et la Fnac vous propose ce concentré de puissance et d'élégance à un prix de 349,99€ au lieu de 579,99€.On reste sur les ultra-portables avec HP qui vous propose son modèle sobrement baptisé 14-cf1007nf. On retrouve là encore une dalle LCD de 14 pouces, et à l'intérieur un processeur Intel Core i5 8265U 4 cœurs à 3,9 GHz au maximum, une carte graphique Intel UHD Graphics 620, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de disque dur.Le constructeur américain a fait fort sur les dimensions de sa machine et surtout son poids de seulement 1,43 kg. Idéal pour voyager ou pour vos déplacements professionnels, vous conservez un appareil très agréable pour travailler ou regarder des films en mobilité. Cet ultra-portable vous est proposé à un prix de 419,99€, au lieu de 749,99€ habituellement.HP toujours mais cette fois à destination des gamers avec le Pavilion 15-ec0018nf. Derrière son écran de 15 pouces à résolution Full HD, on retrouve une AMD Ryzen 7 3750H, 4 cœurs à une fréquence comprise entre 2,3 et 4 GHz.Pour la partie graphique, HP s'est allié avec NVIDIA qui intègre son processeur GTX 1650. La mémoire vive est elle de 8 Go, et le stockage est impressionnant, avec un disque SSD de 128 Go pour le système d'exploitation et l'installation de vos jeux, mais également 1 To de disque dur pour déposer vos autres fichiers.L'appareil est proposé à un tarif de 749,99€ au lieu de 1199,99€ habituellement. L'offre est limitée jusqu'à la fin de ce week-end, ne laissez pas passer votre tour !Enfin obtenez l'un des appareils les plus haut de gamme sortis des usines d'HP avec le modèle HP Envy x360. Cet appareil est ultra performant avec AMD Ryzen 7 3700U et sa fréquence comprise entre 2,3 et 4 GHz. Une puce graphique AMD Radeon RX Vega 10 vient assister les joueurs ou les professionnels utilisant des logiciels de création vidéo ou d'image.Avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go de disque SSD disponibles, vous pouvez travailler, jouer mais aussi regarder des films. Son système de son signé Bang & Olufsen avec quatre haut-parleurs intégrés vous immerge dans votre film ou dans votre épisode.Cet appareil ultra-élégant et performant est lui disponible à un prix de 799,99€ au lieu des 1 399,99€ demandés d'ordinaire.Vous avez désormais le choix, selon votre budget et vos besoins, entre ces quatre machines d'exception. Plus que 4 jours pour profiter de ces promotions, ne les laissez pas filer et dites bonjour à votre nouvel ordinateur portable !