Offrez-vous la Smart TV Sharp 4K à moins de 400€

Tous les sens en éveil

Streaming sur grand écran

Le téléviseur Sharp 50BL5EA dispose premièrement d'un grand écran, d'une diagonale de 50 pouces. De telles dimensions nécessitent forcément une qualité d'image impeccable. Et le constructeur japonais l'a bien compris : il propose une résolution de 3840 x 2160 pixels, c'est-à-dire de la Ultra-Haute Définition 4K (ou quasi 4K, si l'on s'en tient à la définition d'origine). Autrement dit, vous bénéficiez d'une qualité quatre fois plus élevée qu'avec de la Haute Définition.Quant à l'ambiance sonore, elle saura également vous plonger dans votre film ou votre série. Grâce à deux haut-parleurs d'une puissance de 10 W chacun et aux technologies Dolby Digital Plus et DTS 2.0, la qualité audio sera en effet au rendez-vous.Par ailleurs, le téléviseur propose une connectivité maximale, et ce, dans plusieurs sens du terme. Tout d'abord, vous pourrez y brancher facilement de nombreux équipements, grâce à quatre prises HDMI, 3 ports USB (2.0 et 3.0), ou encore un port LAN. Mais l'appareil de Sharp fait également office de Smart TV, ou TV connectée. À l'aide d'un câble Ethernet ou d'une connexion Wi-Fi, vous pourrez ainsi accéder à de nombreux services en ligne : YouTube, Deezer, Netflix, Google Assistant, etc.Actuellement, le téléviseur Sharp est accessible au prix de 399,99 € sur Fnac.com, soit une réduction de 34 %. La livraison est gratuite et vous pouvez choisir de payer en plusieurs fois, à partir de 99,99 € par mois. Les frais associés à ce financement seront alors de 8,80 € au maximum (pour un règlement en quatre fois).Pour profiter entièrement de vos films, séries ou jeux vidéo, il est préférable de vous doter d'un téléviseur de qualité. Et avec ce bon plan, vous pouvez l'obtenir à moins de 400 € ! Un argument pour le moins convaincant...